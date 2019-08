Fußball-Export Marko Arnautovic hat in seinem sechsten Spiel in China sein viertes Tor erzielt. Der Wiener traf am Mittwoch beim 5:1-Heimerfolg von Shanghai SIPG über Tianjin Teda kurz nach der Pause zum 2:0 (oben im Video). Zudem bereitete er bereits zuvor das 1:0 und anschließend noch das 3:1 vor.