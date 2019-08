Die Leiche eines 54 Jahre alten Mannes aus Wien ist am Dienstagabend bei einem Campingplatz in Neusiedl nahe Pernitz in Niederösterreich gefunden worden. Bei dem Toten handelt es sich um einen Polizisten. Die Exekutive geht laut derzeitigem Stand der Ermittlungen von einem Verbrechen aus. Der Tote weist mehrere Verletzungen am ganzen Körper auf.