Aufsichtsrat Einschätzung des Personalberaters vorenthalten?

Darüber hinaus wird Strache und Ex-Staatssekretär Hubert Fuchs (FPÖ) vorgeworfen, sie hätten Druck auf den Aufsichtsratsvorsitzenden der Casinos AG, Walter Rothensteiner (er wird laut Ö1 aber nicht als Beschuldigter, sondern als Zeuge geführt), ausgeübt. Deshalb habe dieser dem Aufsichtsrat die Conclusio des unabhängigen Personalberaters, wonach Sidlo nicht die erforderliche Qualifikation als Finanzvorstand aufweise, vorenthalten, um den Deal mit der FPÖ nicht zu gefährden, so die Staatsanwaltschaft. Am 28. März 2019 wurde Sidlo dann zum Vorstandsmitglied der CASAG bestellt. Am 1. Mai nahm er seine Vorstandstätigkeit auf und ist nach wie vor im Amt.