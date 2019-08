Mehr als 350 Helfer suchten mit Helikoptern und Drohnen mehr als eine Woche lang nach der vermissten Jugendlichen, die am Samstagmorgen des vorvergangenen Wochenendes aus dem Zimmer des Urlaubsresorts „The Dusun“ verschwunden war. Nach malaysischen Medienberichten wurde die Leiche in etwa zwei Kilometern Entfernung vom Hotel gefunden, in der Nähe eines Wasserfalls. Der Dschungel ist dort sehr dicht.