Zu viel Zeit gelassen, dann in Panik

Was war passiert? Eine südkoreanische Reisegruppe, die im Bus nach Tschechien unterwegs war, hatte auf dem A7-Rastplatz in Engerwitzdorf einen Zwischenstopp eingelegt. Einer der Touristen wollte sich bei einem Automaten der Bistro-Box einen Kaffee herablassen. „Er dürfte sich bei der Entnahme des Becher-Deckels aber zu lang Zeit gelassen haben und dann in Panik geraten sein, als die Öffnung sich nach einer Minute automatisch wieder schloss“, erklärt Tröbinger.