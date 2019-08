Am Samstag gegen 22 Uhr hielt eine Polizeistreife einen 14-jährigen Einehimischen in Innsbruck an, welcher gerade freihändig mit einem Moped gefahren war. Bei der anschließenden Lenker- und Fahrzeugkontrolle wurde festgestellt, dass das Kennzeichen des Mopeds gestohlen war. Doch das war nicht das einzige Delikt des Jugendlichen.