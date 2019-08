Erfolg macht offenbar Neider. Wohl so ist es zu erklären, dass keine zwei Wochen nach seinem drei Millionen Dollar schweren Einzelsieg bei der „Fortnite“-WM in New York plötzlich die Polizei vor der Tür von Kyle „Bugha“ Giersdorf stand. Der 16-Jährige aus dem US-Staat Pennsylvania war am Samstag dem in der Szene berühmt-berüchtigten „Swattting“ zum Opfer gefallen.