Bewaffneter Raubüberfall in der Nacht auf Montag in Wörgl (Tirol)! Ein maskierter Mann stürmte gegen 2 Uhr mit einer Faustfeuerwaffe in eine OMV-Tankstelle, bedrohte den Mitarbeiter und forderte Bargeld! Der Unbekannte konnte mit zwei Kassen flüchten. Trotz Alarmfahndung konnte der Räuber untertauchen!