Warum?

Weil man dort nicht darauf eingerichtet ist, da sind nur nette Tiere. In der „Arche Noah“ ist das anders, da teilen wir Hunde in Farbkategorien ein, rot sind jene, die schon einmal gebissen haben. Dort sind wir über Schleusen etc. so eingerichtet, dass wir jedes Tier einmal beobachten können, es kennenlernen, bevor es Kontakt mit Menschen hat. Wir wissen bislang auch nicht, warum der Mann extra aus Wien gezielt nach Straß gefahren ist, um den Hund dort abzugeben. Er hat nur gemeint, in Wien nimmt ihn kein Heim, und er habe keine Zeit für ihn.