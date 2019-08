Brad Binder hat mit einem bejubelten KTM-Heimsieg die Siegesserie von Alex Marquez in der Moto2-Klasse beendet. Der nächstes Jahr in der MotoGP fahrende Südafrikaner siegte am Sonntag und damit an seinem 24. Geburtstag in Spielberg knapp vor dem spanischen Weltmeister-Bruder.