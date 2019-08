Es passierte im Zuge der jüngsten Aufnahme bei der Justizwache im Sommer in Linz. Einer der Anwärter hatte bei der Selbstauskunft – wie es in Beamtendeutsch heißt – „unvollständige Angaben“ gemacht. Was so viel bedeutet: Der österreichische Staatsbürger ließ einfach seine früheren Verurteilungen bzw. Vorstrafen wegen Drogen- und Gewaltdelikten in Deutschland weg. Der ehemalige Türsteher war in unserem Nachbarland sogar zwei Jahre hinter Gittern gesessen. Tatsächlich schaffte der Mann den Test und war schon mitten in der Ausbildung.