In Spielberg ist es zu einem neuerlichen gefährlichen Brand eines Elektro-Motorrads gekommen! Im Fahrerlager der vollelektrischen Rahmenrennserie „MotoE“ ging am Freitag das Bike des Finnen Niki Tuuli in Flammen auf. Der Brand konnte von einer spanischen Spezial-Feuerwehreinheit so weit unter Kontrolle gebracht werden, dass das Fahrzeug danach mit einem Spezialhänger abtransportiert werden konnte.