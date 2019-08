Salvini kontert Rüffel von Conte mit Misstrauensvotum

Die Allianz der Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung ist damit wohl nach nur 14 Monaten zu Ende. Der parteilose Ministerpräsident Conte hatte Salvini am Donnerstag noch zurechtgewiesen: „Es steht einem Innenminister nicht zu, über den Ablauf einer politischen Krise zu entscheiden, in der ganz andere institutionelle Akteure intervenieren“, mahnte er in einer Ansprache in Rom. Mit dem angekündigten Misstrauensvotum will Salvini offenbar zeigen, dass er doch die Zügel in der Hand hat.