Die beiden von Emilio Alzamora gemanagten Brüder aus Cervera in Katalonien sind deshalb in ihren Klassen klare WM-Leader und Marc hat immer wieder betont, seinen Bruder liebend gerne ebenfalls in der MotoGP fahren zu sehen. Der „kleine“ Marquez wurde zuletzt tatsächlich immer wieder mit der Königsklasse in Verbindung gebracht, dürfte jetzt aber doch noch ein weiteres Jahr in der Moto2 bleiben. Laut der Fach-Website „Speedweek“ hat er für 2020 einen Vertrag beim malaysischen Petronas-Team unterzeichnet. 2021 könnte er dann als zweifacher Moto2-Weltmeister - aktuell führt er 33 Punkte vor Tom Lüthi - mit Petronas in die Königsklasse aufsteigen.