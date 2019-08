Das Rennen im Autodromo Hermanos Rodriguez auf über 2.000 Metern Höhe findet in diesem Jahr am 27. Oktober statt. Die Strecke gilt nach ihrer Rückkehr in den Rennkalender 2015 als eine der stimmungsvollsten. Mehr als 1,3 Millionen Besucher wurden insgesamt in den vergangenen vier Jahren gezählt.