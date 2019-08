Verbindungen zu FPÖ-nahen Medien

Diese und andere Fragen will Reichel in seinem Buch beantworten. Der Autor ist nicht nur studierter Publizist, sondern auch ein ehemaliger Vertrauter von Frank Stronach. Als Chefredakteur des Magazins „Frank&Frei“ des gleichnamigens Verlags trat am Reichel Anfang Mai 2019 als Experte zum Thema „Fake-News des Mainstreams“ in einem Videobeitrag des FPÖ-nahen Magazins „Wochenblick“ auf. Laut Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands „rechtskonservativ bis rechtsextrem“ wird auch das deutsche Magazin „eigentümlich frei“ eingestuft, für das Reichel ebenso schreibt. Das Magazin der Stronach-Akademie selbst wird regelmäßig im ebenso einschlägigen „alles roger?“-Magazin mit Inseraten beworben, zuletzt in der Ausgabe vom Mai 2019, berichtete die „Wiener Zeitung“.