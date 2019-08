Seit 2015 lebte der 30–Jährige in der Türkei und studierte Politikwissenschaft an der Technischen Universität des Nahen Ostens in Ankara. In seinen Artikeln äußerte er sich immer wieder kritisch über die Regierung. Festgenommen wurde der Steirer, weil er unter dem Verdacht steht, einer terroristischen Organisation anzugehören, was er vehement abstreitet. Zu Weihnachten des vergangenen Jahres wurde er überraschend freigelassen. Unter anderem unter der Auflage, nicht auszureisen und sich jede Woche einmal bei der Polizei melden zu müssen. Diese wurde allerdings mit dem ersten Verhandlungstermin im April diesen Jahres aufgehoben.