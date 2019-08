So etwas haben selbst die routinierten Feuerwehrleute in Gaaden, Bezirk Mödling, noch nicht gesehen. Mit komplett eingeknickten Vorderrädern saß ein teurer BMW am frühen Nachmittag fest und blockierte die Autobahnauffahrt Heiligenkreuz. Wie es dazu gekommen war, erstaunte die Einsatzkräfte aber noch viel mehr: Die Lenkerin des Wagens war nämlich bereits am Morgen dieses Tages auf der A 21 in die Mittelleitschiene gekracht. Freiwillige der Feuerwehr Sittendorf hatten daraufhin das schwer beschädigte Wrack von der Autobahn transportiert - die Besitzerin sollte es dann vom Pannendienst abschleppen lassen. Stattdessen kehrte die Frau jedoch gegen 14 Uhr selbst zu dem demolierten BMW zurück - und wollte offenbar trotz gerissener Radaufhängung die Fahrt fortsetzen.