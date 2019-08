Das körpereigene Kühlsystem von Menschen mit Herzproblemen arbeitet oft nicht mehr richtig, Patienten kämpfen mit der Temperaturregelung. Ihr Organ ist schneller überfordert als jenes bei Gesunden. „Erste Anzeichen sind Müdigkeit, Schwindel, der Blutdruck fällt in ungewohnt niedrige Bereiche. Im Extremfall kann es zu Kreislaufversagen, Herzrhythmusstörungen oder Muskelkrämpfen kommen“, warnt Priv.-Dozent Dr. Thomas Berger, ärztlicher Leiter des KH Barmherzige Brüder in Linz. So beugen Sie vor: