Wie es sich für eine Insel gehört, sind verschiedene Fischgerichte in den Restaurants präsent. Besonders zu empfehlen sind Lokale in Marsaxlokk. Hier liegt jeden Sonntag ein Fischduft in der Luft, denn dann ist Markttag. Am Hafen beobachten Bewohner und Touristen, wie die Schiffe mit der frischen Ware ankommen. Im Hintergrund schreien die Händler und wollen ihre Produkte an den Mann und an die Frau bringen. Typisch für die Gegend sind Luzzus. Die bunt bemalten Boote mit den charakteristischen Augen am Bug gehören quasi zum Dorfbild dazu.