Anfang Juni hat ein Video, das zeigt, wie ein Polizeibeamter in Wien auf eine am Boden liegende Person, die von zwei Beamten fixiert wird, einschlägt, die Runde auf Twitter gemacht. Der Übergriff am Rande einer an sich friedlichen Klima-Demo Ende Mai war auch Thema von gleich drei parlamentarischen Anfragen der NEOS und der Liste JETZT an das Innenministerium. Dass in der Beantwortung zumindest suggeriert wird, dass das Video manipuliert worden sein könnte, sorgt nun erneut für Aufregung.