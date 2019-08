Am frühen Dienstagmorgen hob Parade-Squasher Aqeel Rehman gemeinsam mit seiner Mutter vom Salzburger Flughafen in Richtung Osten ab. Nach einer Zwischenlandung in Wien ging es für den 34-Jährigen weiter in die russische Hauptstadt Moskau, wo sich Österreichs Nummer eins beim PSA-Turnier ein WM-Ticket sichern möchte. Spannend war seine Turniervorbereitung: Die erfolgte in einem Dirndl und im Sparring mit einer 21-jährigen Ägypterin...