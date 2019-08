Fünf Beutezüge

Die Beschuldigten gingen dabei in verschiedenen Zusammenstellungen fünfmal im Zeitraum von Mitte April bis Ende Juni dieses Jahr auf Beutezug. Das erbeutete Kleingeld lagerte der 17-Jährige bei sich zu Hause und verteilte es laufend an alle Beteiligten. Bei einer freiwilligen Nachschau in seinem Kinderzimmer am 4. August 2019 konnte eine Schachtel mit Münzen sichergestellt werden. Der Jugendliche zeigte sich zu den Vorwürfen Großteils geständig. Ein eindeutiges Motiv gab er nicht an. Die anderen Beschuldigten stritten bis dato jegliche Beteiligung ab.