Bange Momente durchlebte eine 39-jährige Bergsteigerin am Sonntagvormittag in Osttirol! Die Italienerin kam bei einer Tour auf die Große Kinigat vom Steig ab und geriet laut Polizei in ein extrem steiles Gelände. Die Frau traute sich schließlich weder vor noch zurück - und setzte daraufhin einen Notruf ab.