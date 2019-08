Man könnte sagen „a bsoffene Gschicht“. Eigentlich war die Sektorstreife der Polizeiinspektion Hermagor in der Nacht auf Samstag wegen des Bruders des Urlauberpaares in die Bahnhofstraße in Hermagor gerufen worden. Der Störer machte sich aber aus dem Staub. In die Amtshandlung mischten sich der 33-jährige Bruder aus Braunau und dessen 31-jährige Freundin, beide stark betrunken, ein. Zuerst stieß die Frau einen Beamten zur Seite. Als sie vom Beamten zur Ausweisleistung aufgefordert wurde, versetzte der Braunauer dem Beamten mit dem Fuß einen Sidekick gegen die Hüfte. Der Angreifer wurde nach Einsatz von Pfefferspray vorläufig festgenommen. Ihm wurden die Handschellen angelegt. Die Beamten und die Beteiligten wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Der Festgenommene wurde nach Abschluss der Ersterhebungen freigelassen. Er und seine Freundin werden wegen „Widerstand gegen die Staatsgewalt“ angezeigt.