Augen- und Ohrenzeugen berichteten später, dass während des Streits der beiden Männer am Mittwochabend im Stuttgarter Stadtteil Fasanenhof immer wieder die Fragen zu vernehmen gewesen seien: „Warum hast du das getan? Was hast du geschickt nach Berlin?“ Der wegen Mordverdachts in U-Haft sitzende tatgeständige 28-Jährige gab gegenüber den Ermittlern persönliche Gründe an. „Es gibt weder religiöse noch politische Motive“, erklärte Staatsanwalt Heiner Römhild am Freitag. Weitere Details sind aber nicht bekannt gegeben worden.