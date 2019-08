Erschreckend ist, wie nah der Biker sein kann, ohne dass er hinter dem Kugelschreiber auffällt. Regelrecht schockierend wird es, wenn man sich bewusst macht, dass so ein Motorrad in der Realität nicht so gemütlich daherbummelt, sondern mit viel höherem Tempo heranzischt. Oder auch heranrast, denn viele Motorradlenker halten es für ein Kavaliersdelikt, Limits deutlich zu überschreiten. Und zugegeben: Man merkt manchmal gar nicht, wie schnell man eigentlich fährt, weil die Leistung eines starken Bikes so exorbitant im Verhältnis zum Gewicht ist. Bei Rennmaschinen ist man auf Freilandstraßen schon zu schnell, wenn man den ersten Gang ausfährt.