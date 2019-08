Der Westen und Süden bieten am Sonntag trockenes und zumindest zeitweise sonniges Wetter. Von Salzburg ostwärts scheint anfangs auch recht oft die Sonne. Ab dem mittleren Vormittag machen sich jedoch einige Wolken bemerkbar, die ein paar teils gewittrige Regenschauer bringen. Die meisten Regenschauer gibt es entlang der Alpennordseite sowie im Norden. Zum Abend hin klingen die Schauer ab und die Sonne zeigt sich wieder öfter. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus West bis Nordost. Am Morgen sind die Temperaturen zwischen neun und 18 Grad angesiedelt, am Nachmittag zwischen 20 und 28 Grad.