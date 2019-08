Der Formel-1-Rennstall Alfa Romeo Racing hat wie angekündigt Einspruch gegen die Zeitstrafen für beide Piloten beim Großen Preis von Deutschland am vergangenen Sonntag eingelegt. Das gab das Team am Donnerstag in Mogyorod bei Budapest bekannt, wo am Sonntag schon das nächste WM-Rennen ansteht. Das italienische Team könnte, im Falle einer für sie positiven Entscheidung, die in Hockenheim abgezogenen zwei Punkte zurückbekommen. Und um diese zwei Punkte geht es: Da Lewis Hamilton sie bekam, können sie noch von entscheidender Bedeutung sein.