Wiener Josef ist Europas ältester Fahrradkurier

Was der Fahrradkurier Josef mit seinen 69 Jahren schon erlebt hat, könnte ein ganzes Buch füllen. Zu Hause zu sitzen und nur zu faulenzen ist nichts für den eigentlichen Pensionisten. Deshalb wollte er aktiv werden und radelt nun etliche Kilometer durch die Stadt - als ältester Lieferant Europas. „Das ist gut für meine Gesundheit“, erzählt Josef im Gespräch mit City4U vor dem „Krone“-Gebäude. Er selbst besitzt stolze 18 Fahrräder, mit einigen davon fährt er seine Lieferungen aus. „Man braucht mehrere Räder, um immer mobil zu sein, da immer wieder Reparaturen anfallen“, erzählt der Wiener. Besonders gerührt ist er, wenn Kunden ihm Anerkennung zollen. „Einmal hat mir im tiefsten Winter ein Herr sogar 40 Euro Trinkgeld gegeben und darauf bestanden, weil er so wertgeschätzt hat, dass ich ihm trotz Schnee sein Essen bringe, das war so ein schöner Moment!“, so Josef. Das ganze Interview seht ihr hier: