Preis und Verfügbarkeit

Erhältlich sein soll das Galaxy Tab S6 ab Ende August in den Farben Grau, Blau und Rosa zum Preis von rund 750 Euro für das WLAN-Modell bzw. rund 900 Euro mit zusätzlichem LTE. Im Lieferumfang enthalten ist der Eingabestift S-Pen, der sich magnetisch in einer Mulde des Tabletgehäuses befestigen lässt und dort induktiv geladen wird. Seine Laufzeit gibt Samsung mit bis zu zehn Stunden an.