Stadtrat fehlte in Wien

Weniger erfreut war sie bei der Verhandlung über das Fehlen des FP-Stadtrats Peter Hametner. „Er hat eigentlich zugesagt, dann aber ausrichten lassen, dass er eine Autopanne hat“, so Naderer-Jelinek. Hametner sieht das anders: „Ich war beruflich verhindert. Es hat aber unser Fraktionsobmann teilgenommen.“ Zur Kritik am Land und an Parteikollege Verkehrslandesrat Günther Steinkellner sagt Hametner: „Seitens des Landes gibt es keine ablehnende Haltung. Es muss aber zuerst eine technische Lösung geben!“