Im Moment fahren die Soldaten zweimal am Tag auf dem Umweg über Gosau nach Rußbach und wieder zurück in die Schwarzenbergkaserne. Ab Freitag wird die Unterkunft in der Volksschule Rußbach bezogen. „Wir stellen dort Feldbetten mit Schlafsäcken auf und bleiben so lange bis der Einsatz beendet ist“, sagt Hauptmann Freinek. Das Pionierbataillon 2 wird von der Schwarzenbergkaserne aus verköstigt. „Wir sind da autark.“ Das Essen wird in Thermoboxen angeliefert und bleibt so warm. Auch die Getränke kommen direkt aus der Schwarzenbergkaserne.