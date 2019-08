Andre Schürrle wechselt von Borussia Dortmund zu Spartak Moskau. Wie der deutsche Fußball-Bundesligist mitteilte, wird der Weltmeister von 2014 an den Tabellenzehnten der russischen Liga mit Kaufoption verliehen. Schürrle war schon zuletzt an den FC Fulham in die Premier League verliehen gewesen. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke kündigte eine weitere Verkleinerung des BVB-Kaders an.