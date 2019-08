Flughafen, Hotel, Arena

Weil die „Blues“ erst vergangene Woche vom Japan-Trainingscamp zurück auf die Insel gekommen sind, der Saisonstart in zehn Tagen bei Manchester United erfolgt, wird der Salzburg-Abstecher regelrecht zu einem Blitzstopp: Neo-Chelsea-Coach und Blues-Urgestein Frank Lampard (41), dem nach nur einer Profi-Trainer-Station bei Championship-Klub Derby County das Vertrauen geschenkt wird, landet mit Gefolgschaft heute erst gegen 13 Uhr in Salzburg. Nach kurzem Halt in einem Stadthotel startet die Matchvorbereitung. Nach dem Test und einer für ca. 22.15 Uhr angesetzten Pressekonferenz geht’s schnurstracks zurück in die Unterkunft, ehe morgen (11 Uhr) der Chelsea-Jet wieder abhebt. Nicht mal ein Schlendern durch die Festspielstadt steht auf dem Plan