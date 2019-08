„Grundsätzlich“ möchte Sebastian Kurz, wie er am Dienstagabend in der „ZiB 2“ erklärte, „keine Koalitionsvarianten ausschließen“. Damit wäre aus seiner Sicht auch eine Neuauflage von Türkis-Blau möglich. Deutliche Worte fand der ÖVP-Chef dagegen Herbert Kickl betreffend. Dieser habe sich schon als Innenminister „in verschiedenen Bereichen disqualifiziert“. Er sei daher der Meinung, so Kurz, „dass Herbert Kickl keinen Platz in einer Regierung haben sollte“. Zudem konstatiert Kurz, dass die ÖVP in einer künftigen Koalition jedenfalls das Innenministerium beanspruchen würde.