Fast alle Infektionen in der Steiermark

Hanta-Virus ist laut dem Grazer Infektiologen Robert Krause übrigens der Überbegriff, Puumala-Virus eine der Unterarten. 20 Fälle gibt es sonst im Schnitt pro Jahr österreichweit - heuer sind es schon fast 100 und beinahe alle davon in der Steiermark! Warum das so ist, darüber kann nur gemutmaßt werden. Der milde Winter könnte eine Rolle gespielt haben.