In einem TV-Interview ging der heftig in der Kritik stehende Altkanzler Kurz in die Offensive. Die ÖVP sei ein „gebranntes Kind“, die Vorgänge seien bloß „Schlamperei“ gewesen. Und er warf seinem Vorgänger vor, dass auch bei dessen Amtsübergabe („ein normales Prozedere“) Datenträger vernichtet worden seien.