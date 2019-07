Was war also Arnies Botschaft?

In englischer Sprache lauteten seine Werbespots „I will clean house!“. Man kann das politisch korrekt übersetzen, dass er den Haushalt des Landes in Ordnung bringen wolle. Oder freier: Ich werde diesen Saustall ausmisten! Dazu trat er auf wie der Terminator in seinen erfolgreichsten Filmen. Was könnte bis hin zur Bildwirkung besser zusammenpassen? Genial.