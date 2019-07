Von wegen Freundschaftsspiel! Der spanische Rekordmeister Real Madrid ist am Freitagabend (Ortszeit) bei seinem letzten Testspiel auf der US-Sommertour vom Stadtrivalen Atletico Madrid regelrecht vom Platz gefegt worden. Atletico gewann im MetLife Stadium in East Rutherford (New Jersey) mit 7:3 (5:0). Es gab zwei Rote Karten und eine Rauferei zwischen Diego Costa und Dani Carvajal. Die ganze Szene sehen Sie oben im Video.