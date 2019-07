Gleich mehrere Unfälle mit Motorrädern haben sich am Freitag in der Steiermark ereignet: In Breitenau am Hochlantsch kollidierte eine 57-jährige Lenkerin beim Überholvorgang mit einem Pkw, in St. Margarethen an der Raab wurde eine 16-jährige Beifahrerin bei einem missglückten Ausweichmanöver des Lenkers schwer verletzt.