Dennoch war die Atmosphäre völlig locker und entspannt. Ex-Kanzler Sebastian Kurz tanzte gleich ohne Krawatte an und plauderte über seine Wanderpläne am Sonntag in Großarl. Seele und Anzengruber scherzten, wer von den beiden das höhere Arbeitspensum hat. „Man muss auch Spaß haben. Nur so funktioniert eine gute Zusammenarbeit.“ Medienmanager Hans Mahr unterhielt sich mit Michael Dichand über seine Biomasse-Projekte. ÖBAG-Aufsichtsratschef Helmut Kern verriet Kultur- und Golfpläne. „Ich sehe mir mit meiner Frau den Jedermann an und zwischendurch geht’s aufs ,Green’ nach Mondsee.“ Und Ex-Kulturminister Gernot Blümel hatte mit dem designierten Staatsoperndirektor Bogdan Roščić den perfekten Gesprächspartner. „Eine sehr gelungene Einladung, die Business mit Sozialem ideal verbindet und zeigt, dass eine starke Wirtschaft nur mit Menschlichkeit funktioniert“, brachte es Caritas-Präsident Michael Landau auf den Punkt.