Zwei Mädchen sexuell belästigt und eines davon verletzt, hat ein alkoholisierter Mann (27) in Villach. Die beiden Mädchen (17 und 16) waren mit dem Moped am Donnerstagabend in Villach unterwegs. Als sie vor einem Schutzweg anhielten, schlug der Mann dem am Sozius sitzenden Mädchen so heftig auf die Schulter, dass sie verletzt wurde. Dann versuchte er sie vom Moped zu ziehen und ließ in weiterer Folge die Hose runter. Nachem die jungen Frauen die Polizei alarmierten, flüchtete der 27-Jährige. Er wurde wenig später von einer Polizeistreife aufgegriffen und festgenommen.