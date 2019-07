„Krone“: Warum haben Sie gewusst, wie man einen Ertrinkenden richtig rettet?

Derfler: Ich bin Pilot und Flugzeugkapitän bei einer privaten Airline. Weltweit muss jede Flight-Crew alle drei Jahre ein „Wet Dichting“-Training“ absolvieren. Dabei übt man in Uniform in einem Wasserbecken, wie man jemanden in ein Rettungsboot hineinbekommt und wie man Leute aus dem Wasser rettet. Man muss ja auch selber aufpassen, dass man sich nicht auch noch gefährdet, weil so etwas sehr viel Kraft kostet.