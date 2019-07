ÖVP-Chef Sebastian Kurz erhält angesichts der jüngsten üblen Anschuldigungen gegen seine Person prominente Unterstützung: Kultregisseur Reinhard Schwabenitzky bezeichnete in einem Posting „die Taktik der Kurz-Hasser und -gegner einfach nur widerlich“, die absichtlich Gerüchte streuen würden. Er mahnt mehr Seriosität in dieser Debatte ein. „Da wird nach Lust und Laune vorverurteilt und verbreitet, was man nur verbreiten kann“, so der Filmemacher.