Schrecksekunde für Gäste einer Pizzeria in Weiz: Dienstagnachmittag begann die Friteusse in der Küche zu brennen. Die Gäste konnten sich in Sicherheit bringen, laut Polizei wurden drei Bewohner aus darüberliegenden Wohnungen evakuiert, darunter eine Frau im Rollstuhl.