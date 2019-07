Ein „Krone“-Leser hat der Redaktion einen besonders kuriosen Vorfall gemeldet, der sich am Samstagnachmittag im Weißenbach in der Gemeinde Strobl am Wolfgangsee abspielte: ein Autofahrer, der seinen Wagen direkt in den seichten Bach gelenkt hatte. Laut Augenzeugen fuhr der Lenker im knöcheltiefen Wasser noch einige Meter flussaufwärts, bis er endgültig stecken blieb. Laut der Salzburger Polizei habe er sein Auto mit dem Bachwasser gewaschen.