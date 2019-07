„Im Schnitt kostet eine Fahrt nach Salzburg 13,20 Euro. Da zahlen wir fünf Euro dazu, die ÖBB mit höheren Kosten noch viel mehr“, erklärt Westbahn-Hauptaktionär Hans Peter Haselsteiner. Doch so schnell gebe er nicht auf. Mit Kostensenkungen will er die Verluste (seit 2011 waren es in Summe 83 Millionen Euro) stoppen.