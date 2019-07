Champions-League-Halbfinalist Ajax Amsterdam beendete erst am vergangenen Wochenende sein Trainingscamp in Bramberg. Ein weiterer, ganz großer internationaler Name hätte demnächst in Leogang „aufschlagen“ sollen: Der FC Chelsea, der im Mai mit einem 4:1-Sieg in Baku die Europa League gewonnen hatte. Doch der prominente Premier-League-Club änderte seine Pläne, sagte das von 29. Juli bis 3. August geplante Trainingslager kurzerhand ab.