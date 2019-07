„Es ist keine Überraschung, dass ich am Ende der zweiten Woche gegen die besten Kletterer Federn lassen muss“, meinte der Spitzenreiter. „Ich hätte heute nicht mehr tun können.“ Alaphilippe war bisher vor allem als Klassikerjäger bekannt. Der Weltranglisten-Erste fährt nach seinem Sensationssieg am Freitag im Zeitfahren erstmals auf das Gesamtklassement. Thomas hat für die Entscheidung in den Alpen aber vor allem Pinot auf der Rechnung. „Er ist in großer Form, aber er ist nicht der Einzige“, meinte der Titelverteidiger. Am Montag folgt der zweite und letzte Ruhetag der 106. Tour-Auflage, bevor in der zweiten Wochenhälfte die drei entscheidenden Alpen-Etappen anstehen.